Себальос пропустит минимум семь недель из-за травмы — COPE

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос не сможет принимать участие в матчах как минимум семь недель из-за повреждения. Об этом сообщает COPE.

Сегодня, 22 февраля, «Королевский клуб» проинформировал о наличии у 29-летнего футболиста мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги.

В субботу, 21 февраля, полузащитник принял участие в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). Он вышел на поле на 82-й минуте. Игрок отдал неточную передачу, которая была перехвачена соперником, в результате чего был забит гол.

В нынешнем сезоне Себальос принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: