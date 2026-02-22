Скидки
Футбол

Себальос пропустит минимум семь недель из-за травмы — COPE

Себальос пропустит минимум семь недель из-за травмы — COPE
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос не сможет принимать участие в матчах как минимум семь недель из-за повреждения. Об этом сообщает COPE.

Сегодня, 22 февраля, «Королевский клуб» проинформировал о наличии у 29-летнего футболиста мышечной травмы икроножной мышцы правой ноги.

В субботу, 21 февраля, полузащитник принял участие в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). Он вышел на поле на 82-й минуте. Игрок отдал неточную передачу, которая была перехвачена соперником, в результате чего был забит гол.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

В нынешнем сезоне Себальос принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Комментарии
