«Кайсериспор» победил «Антальяспор». Чалов и Макаров вышли на замену, Джикия — нет

Завершился матч 23-го тура турецкой Суперлиги между клубами «Кайсериспор» и «Антальяспор». Команды играли на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» (Кайсери, Турция). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий «Кайсериспора» Талха Сарыарслан. Россиянин Герман Онугха вышел на поле в составе хозяев с первых минут и отыграл тайм. Полузащитник Денис Макаров и нападающий Фёдор Чалов вышли после перерыва. Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия остался в запасе.

«Кайсериспор» довёл число набранных очков до 19. После 23 матчей команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета. До спасительного 15-го места два очка. «Антальяспор» располагается на 14-й строчке. У команды 23 очка.