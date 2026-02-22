Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Кайсериспор — Антальяспор, результат матча 22 февраля 2026, счет 1:0, 23-й тур Суперлиги 2025/2026

«Кайсериспор» победил «Антальяспор». Чалов и Макаров вышли на замену, Джикия — нет
Комментарии

Завершился матч 23-го тура турецкой Суперлиги между клубами «Кайсериспор» и «Антальяспор». Команды играли на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» (Кайсери, Турция). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Турция — Суперлига . 23-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
1 : 0
Антальяспор
Анталия
1:0 Сарыарслан – 89'    

Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий «Кайсериспора» Талха Сарыарслан. Россиянин Герман Онугха вышел на поле в составе хозяев с первых минут и отыграл тайм. Полузащитник Денис Макаров и нападающий Фёдор Чалов вышли после перерыва. Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия остался в запасе.

«Кайсериспор» довёл число набранных очков до 19. После 23 матчей команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета. До спасительного 15-го места два очка. «Антальяспор» располагается на 14-й строчке. У команды 23 очка.

Календарь турецкой Суперлиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица турецкой Суперлиги сезона-2025/2026
«Впервые в жизни со мной такое!» Как Макаров стартовал в турецкой Суперлиге
