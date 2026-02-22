Скидки
Главная Футбол Новости

Сафонов высказался о победном матче с «Метцем», в котором сыграл «на ноль»

Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением о минувшем матче 23-го тура чемпионата Франции с «Метцем», в котором парижская команда победила со счётом 3:0, а российский голкипер не пропустил ни одного мяча.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

«3:0. Вернулись на первое место. Достаточно уверенно провели матч с «Метцем». Если не ошибаюсь, у соперника не было ни одного удара в створ. Считаю, что для моей команды это показатель ответственного отношения к каждому матчу вне зависимости от положения соперника в таблице.

Дальше восстановление и «Монако». Преимущество первой встречи даёт нам определённую свободу, но ни в коем случае не решает исход заранее. Так что готовимся к битве и подойдём к этой встрече во всеоружии», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 25 февраля. В первой игре парижане победили со счётом 3:2.

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
