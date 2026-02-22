Клопп — о рекорде Милнера: это как высадка на Луну. Может быть, такое бывает раз в жизни?

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил важность полузащитника Джеймса Милнера для успехов клуба. Экс-хавбек мерсисайдцев, ныне выступающий за «Брайтон энд Хоув Альбион», недавно установил рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ – 654.

«Я не могу в это поверить. Быть ​​частью чего-то, что будет длиться вечно, — это действительно особенное чувство. Достичь такого количества выступлений — это как высадка на Луну. Может быть, такое бывает только раз в жизни?



Из всех наших успехов в «Ливерпуле» ничего бы не произошло без него. Милнер, вероятно, самый дисциплинированный, упрямый и профессиональный футболист, с которым мне когда-либо приходилось работать.

Скажите мне, есть ли вообще кто-нибудь, у кого есть хоть какой-то шанс достичь такого количества игр? Вероятно, нет», — приводит слова Клоппа ESPN.