Быстров рассказал, как Лапорта звонил Аршавину во время Евро-2008 и звал в «Барселону»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в беседе с экс-партнёром по национальной команде Александром Кержаковым рассказал, как президент «Барселоны» Жоан Лапорта звонил нападающему Андрею Аршавину во время чемпионата Европы 2008 года, где россияне выиграли бронзовые медали.

Быстров: На Евро Шаве [Андрею Аршавину] звонил этот, президент «Барселоны». Лапорта, да?

— Это при вас прямо был разговор?

Быстров: Да-да. Даже тогда у меня никакого желания ни малейшего не было.

Кержаков: Подожди, тебя он туда звал?

Быстров: Да не меня, Шаву он звал, блин. С Шавой разговаривал. Мы в номере сидели. Он разговаривал по телефону с ним.

— Просто звонит телефон и говорит: «Здравствуйте, я Лапорта»?

Быстров: Я не помню, как именно. Я помню, но не буду разглашать, как это было.

Кержаков: Вова — это единственный футболист, который не хотел пойти в «Барселону», когда не ему звонили. Звонят не ему, говорят: «Андрей, мы приглашаем тебя в «Барселону». Быстров такой: «Я не хочу», — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале Fonbet.