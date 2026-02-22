Стало известно, кого «Челси» видит в качестве замены для Чалобы

«Челси» готов продать центрального защитника Трево Чалобу грядущим летом, если подпишет ему на замену опытного футболиста этой позиции. Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Астон Вилла». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб может приобрести центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло в качестве замены для Чалобы. На текущий момент «Челси» — главный претендент на бразильского игрока, в борьбе за его подписание «синие» опережают «Ливерпуль». «Лесники» оценивают Мурилло более, чем в £ 70 млн (€ 79 млн).

В нынешнем сезоне Чалоба принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

