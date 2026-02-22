Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого «Челси» видит в качестве замены для Чалобы

Стало известно, кого «Челси» видит в качестве замены для Чалобы
Комментарии

«Челси» готов продать центрального защитника Трево Чалобу грядущим летом, если подпишет ему на замену опытного футболиста этой позиции. Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Астон Вилла». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб может приобрести центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло в качестве замены для Чалобы. На текущий момент «Челси» — главный претендент на бразильского игрока, в борьбе за его подписание «синие» опережают «Ливерпуль». «Лесники» оценивают Мурилло более, чем в £ 70 млн (€ 79 млн).

В нынешнем сезоне Чалоба принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
The Touchline поделился инсайдом о будущем Росеньора в «Челси»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android