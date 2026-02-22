Быстров рассказал, как с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти Аршавин и Денисов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился воспоминаниями, как вместе с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти воспитанники сине-бело-голубых Игорь Денисов и Андрей Аршавин.

— В теории кто-то мог быть на вашем месте? То есть решили бы продать не Быстрова, а Денисова или Кержакова или Аршавина?

— Так хотели продать до этого. Не удалось просто.

— Кого хотели?

— Шаву [Андрея Аршавина], меня и Гарика [Игоря Денисова] оптом взять, но Червиченко (Андрей Червиченко, на тот момент президент «Спартака». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Нет, это слишком дорого — € 5 млн за троих».

— А потом пять за тебя одного?

— А потом пять за меня одного дал, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Андрей Червиченко был владельцем «Спартака» с 2002-го по 2004 год. В апреле 2004-го на этом посту его сменил Леонид Федун. Владимир Быстров перебрался из «Зенита» в «Спартак» в июле 2005-го.