Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров рассказал, как с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти Аршавин и Денисов

Быстров рассказал, как с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти Аршавин и Денисов
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился воспоминаниями, как вместе с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти воспитанники сине-бело-голубых Игорь Денисов и Андрей Аршавин.

— В теории кто-то мог быть на вашем месте? То есть решили бы продать не Быстрова, а Денисова или Кержакова или Аршавина?
— Так хотели продать до этого. Не удалось просто.

— Кого хотели?
— Шаву [Андрея Аршавина], меня и Гарика [Игоря Денисова] оптом взять, но Червиченко (Андрей Червиченко, на тот момент президент «Спартака». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Нет, это слишком дорого — € 5 млн за троих».

— А потом пять за тебя одного?
— А потом пять за меня одного дал, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Андрей Червиченко был владельцем «Спартака» с 2002-го по 2004 год. В апреле 2004-го на этом посту его сменил Леонид Федун. Владимир Быстров перебрался из «Зенита» в «Спартак» в июле 2005-го.

Материалы по теме
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android