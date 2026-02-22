Моуринью прокомментировал критику после инцидента с Винисиусом в матче ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на критику своих высказываний о ситуации с Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни.

Хавбек «Реала» обвинил полузащитника «Бенфики» в расистских высказываниях в матче команд в Лиге чемпионов УЕФА, который завершился со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба. После матча Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Не хочу комментировать. Повторюсь, это было сложно для всех. Не буду уточнять степень сложности, однако очевидно, что это было сложно для всех, но мы смогли проявить профессионализм и выполнить свою работу наилучшим образом», – приводит слова Моуринью O Jogo.

Затем пресс-секретарь «Бенфики» пояснил, что ведётся расследование УЕФА, поэтому тренер не может комментировать этот вопрос.