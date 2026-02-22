«Осасуна» сделала заявление в связи с беспорядками, возникшими после игры с «Реалом»

«Осасуна» на официальном сайте сделала заявление относительно беспорядков, произошедших после матча с мадридским «Реалом» в 25-м туре Ла Лиги (2:1).

Ранее сообщалось, что полиции пришлось применить силу при попытке задержания болельщиков, бросавших на поле предметы. В частности, один из фанатов «Осасуны» кинул бутылку во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

«Клуб сожалеет об инцидентах, произошедших после матча с «Реалом». «Осасуна» начнёт внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидентов, произошедших после матча с «Реалом». Сожалеем о событиях, случившихся на стадионе после финального свистка, о панике и о том, как это повлияло на болельщиков, празднующих великую победу своей команды», — написано в заявлении клуба из Памплоны.

