ЦСКА победил «Спартак» и стал обладателем Кубка Легенд — 2026

В воскресенье, 22 февраля, завершился ветеранский турнир Кубок Легенд — 2026. Победу в соревновании одержали ветераны московского ЦСКА. Второе и третье место заняли легенды московских «Спартака» и «Динамо».

В решающем матче армейцы одолели красно-белых в серии пенальти. В основное время за ЦСКА дублем отметился экс-защитник Кирилл Набабкин. Ещё по голу забили полузащитник Кирилл Кочубей и защитник Сергей Игнашевич. У «Спартака» дважды отличился полузащитник Александр Павленко. По одному мячу забили нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Денис Глушаков. Лучшим игроком финального матча был признан защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.

Суббота, 21 февраля, групповой этап:

«Локомотив» — «Зенит» — 4:8;

«Спартак» — сборная мира — 6:5;

«Зенит» — ЦСКА — 4:7;

Сборная мира — «Динамо» — 4:14;

ЦСКА — «Локомотив» — 8:3;

«Динамо» — «Спартак» — 6:8.

Воскресенье, 22 февраля, матчи за пятое и третье место:

Сборная мира — «Локомотив» — 3:9;

«Динамо» — «Зенит» — 11:5.

Воскресенье, 22 февраля, финал:

ЦСКА — «Спартак» — 4:4 (3:2 пен.).