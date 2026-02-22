Рыбус оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ и сравнил с конкурентами

Бывший защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и оценил шансы московской команды на победу в турнире.

«Локомотиву» бороться за победу в РПЛ удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу. Нет такого же давления, как на «Зенит» и «Краснодар». Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его.

Обе команды будут очень напряжены. А от «Локомотива» нет таких серьёзных ожиданий. Он будет догонять конкурентов в оставшихся матчах. Догонять всегда психологически проще, чем удерживать первое место», — приводит слова Рыбуса Metaratings.

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. В первом матче после возобновления сезона команда на поле «РЖД Арены» примет «Пари НН». Встреча запланирована на 28 февраля.