Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рыбус оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ и сравнил с конкурентами

Рыбус оценил шансы «Локомотива» на титул в РПЛ и сравнил с конкурентами
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и оценил шансы московской команды на победу в турнире.

«Локомотиву» бороться за победу в РПЛ удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». От первого места его отделяют всего три очка. Чтобы их заработать, надо одержать одну победу. Нет такого же давления, как на «Зенит» и «Краснодар». Мусаев хочет защитить чемпионское звание, а Семак хочет вернуть его.

Обе команды будут очень напряжены. А от «Локомотива» нет таких серьёзных ожиданий. Он будет догонять конкурентов в оставшихся матчах. Догонять всегда психологически проще, чем удерживать первое место», — приводит слова Рыбуса Metaratings.

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. В первом матче после возобновления сезона команда на поле «РЖД Арены» примет «Пари НН». Встреча запланирована на 28 февраля.

Материалы по теме
Быстров рассказал, как с ним из «Зенита» в «Спартак» могли перейти Аршавин и Денисов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android