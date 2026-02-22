Экс-игрок «Зенита» Мейра считает Дурана фантастическим футболистом

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о переходе нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра».

– Что думаете про трансфер Дурана в «Зенит»?

– Дуран — фантастический футболист. Он всё еще очень молод. У него фантастические навыки, для меня этот трансфер не был сюрпризом. Надеюсь, что в течение этого периода он быстро адаптируется. Для него важно хорошо адаптироваться к российскому футболу. Он удивительный футболист. Надеюсь, у него есть все качества, чтобы хорошо адаптироваться в России и непосредственно в «Зените», — сказал Мейра «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/2026. В первой части нынешнего сезона колумбийский форвард играл за «Фенербахче», за который провёл 21 матч во всех турнирах, где забил пять голов и сделал три ассиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

