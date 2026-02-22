Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Пора стричься». «Манчестер Сити» после пяти побед подряд подшутил над «Ман Юнайтед»
«Манчестер Сити» после победы над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги выиграл пятую встречу подряд. После аккаунт «горожан» в социальной сети X подшутил над «Манчестер Юнайтед», опубликовав пост: «Пять побед подряд. Пора стричься».

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 О'Райли – 14'     1:1 Холл – 22'     2:1 О'Райли – 27'    

Напомним, болельщик «красных дьяволов» Фрэнк Илетт пообещал не стричься, пока его команда не одержит пять побед подряд в любом турнире. Английский фанат уже более 500 дней не состригал свои волосы, из-за чего стал известен.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы кряду, обыграв в том числе «Манчестер Сити», но не смог выиграть во встрече с «Вест Хэмом» (1:1).

