«Он сумасшедший. Но после всего делал хет-трики». Экс-игрок «Лестера» — о привычках Варди

Защитник «Страсбурга» Бен Чилуэлл поделился воспоминаниями о предматчевых привычках форварда «Кремонезе» Джейми Варди.

«Чей предматчевый ритуал мне особенно запомнился? Конечно же, Джейми Варди! Это не совсем то, что можно порекомендовать!

Он выпивал четыре банки Red Bull за час. Вечером перед матчем пил вино, пиво в отеле. Варди почти не спал, стучал в мою дверь около трёх часов ночи, чтобы разбудить меня. Джейми сумасшедший. Но после всего этого делал хет-трики», — приводит слова Бена Чилуэлла L’Équipe.

Футболисты выступали вместе за «Лестер», в составе которого выигрывали английскую Премьер-лигу.