Тренер «МЮ» Кэррик: у нас есть причины гордиться атмосферой и культурой в клубе

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слова совладельца клуба Джима Рэтклиффа о мигрантах.

«Сэр Джим сделал заявление, а затем и клуб сделал заявление в ответ. Так что мне нечего добавить к этому… Думаю, в этом плане уже достаточно сказано. Я много-много лет работаю в этом клубе, мы всегда были значимы на глобальном уровне, так или иначе, действительно несём за это ответственность. Знаете, на протяжении многих лет, будучи игроком, сотрудником, болельщиком, могу сказать, у нас есть причины гордиться атмосферой и культурой, которые царят в клубе, равенство, разнообразие и уважение друг к другу — это то, что мы стремимся воплощать в жизнь каждый день. Я объездил весь мир и знаю, что этот клуб значит для огромного количества людей, поэтому я полностью осознаю свою ответственность, стараемся ориентироваться на это каждый день», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».