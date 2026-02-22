Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц получил травму на разминке перед встречей 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Sky Sports. Кёртис Джонс заменил немецкого игрока в стартовом составе, на данный момент счёт в матче 0:0.

Флориан Вирц в нынешнем сезоне провёл 35 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в 26 играх. Отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Челси» при игре в запасе составляет три очка. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.