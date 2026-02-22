Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с «Ноттингем Форест»

Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с «Ноттингем Форест»
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц получил травму на разминке перед встречей 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Sky Sports. Кёртис Джонс заменил немецкого игрока в стартовом составе, на данный момент счёт в матче 0:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 90+7'    

Флориан Вирц в нынешнем сезоне провёл 35 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в 26 играх. Отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Челси» при игре в запасе составляет три очка. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.

Материалы по теме
АПЛ: матч недели и месть «Ливерпуля»
АПЛ: матч недели и месть «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android