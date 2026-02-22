Скидки
Тренер «МЮ» Кэррик высказался о нынешнем состоянии Маунта и де Лигта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 27-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» дал комментарий на тему нынешнего состояния полузащитника Мэйсона Маунта и защитника Маттейса де Лигта. Встреча состоится 23 февраля.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
«Мэйсон скоро вернётся на поле. Думаю, нам следует набраться терпения, не хотим ничего торопить. Мэйсон — важная часть команды, хотим, чтобы он вернулся в строй и был готов к игре, Маунт будет очень полезен. Он приближается к возвращению на поле, что здорово.

В случае с Маттейсом мы продолжаем работать над этим, но, как я говорил на прошлой неделе, он немного отстаёт от Мэйсона [по срокам восстановления], поэтому мы просто стараемся работать с ним, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться в игру», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

