Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Пусть не жалуются». Президент «Барселоны» Лапорта — о поражении «Реала» от «Осасуны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о поражении мадридского «Реала» (1:2) в матче с «Осасуной» в рамках 25-го тура Ла Лиги. Напомним, ранее главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа усомнился в правильности второго гола в ворота столичной команды.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

«Это был явный пенальти, назначенный VAR, второй гол не был забит из положения вне игры. Я не вижу проблемы, на этот раз пусть не жалуются.

Лёгких игр не бывает. «Осасуна» — сильная команда, и мы не должны легкомысленно относиться к матчу с «Леванте». Там трудно победить. Сегодня мы должны выложиться на полную, чтобы выйти на первое место», – приводит слова Лапорты Sport.es.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. В случае победы «Барселоны» над «Леванте» сине-гранатовые выйдут на первую строчку. На данный момент в активе каталонского клуба 58 очков.

