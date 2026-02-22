«Севилья» в большинстве победила «Хетафе» в матче 25-го тура Ла Лиги

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хетафе» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Севильи» Джибриль Соу на 64-й минуте. Гости играли в большинстве с 26-й минуты матча. Прямую красную карточку получил защитник «Хетафе» Джене.

После 25 матчей испанского чемпионата «Хетафе» набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе также 29 очков.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Бетисом» 1 марта, а «Хетафе» на день позже встретится с мадридским «Реалом».