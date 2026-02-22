Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хетафе — Севилья, результат матча 22 февраля 2026, счёт 0:1, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» в большинстве победила «Хетафе» в матче 25-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хетафе» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Соу – 64'    
Удаления: Джене – 26' / нет

Единственный мяч во встрече забил полузащитник «Севильи» Джибриль Соу на 64-й минуте. Гости играли в большинстве с 26-й минуты матча. Прямую красную карточку получил защитник «Хетафе» Джене.

После 25 матчей испанского чемпионата «Хетафе» набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 11-й строчке, у команды в активе также 29 очков.

В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Бетисом» 1 марта, а «Хетафе» на день позже встретится с мадридским «Реалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги, пропустив на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android