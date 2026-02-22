«Балтика» минимально обыграла «Крылья Советов» в товарищеском матче
Завершился контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». Игра закончилась победой балтийцев со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград, Россия
0:1 Хиль – 70'
Удаления: нет / Обонин – 126'
Матч состоял из трёх таймов. Единственный гол в игре забил нападающий калининградской команды Брайан Хиль на 70-й минуте. На 104-й минуте форвард самарцев Артём Шуманский не реализовал пенальти. На 121-й минуте полузащитник «Балтики» Владислав Поспелов также не реализовал 11-метровый удар.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 35 очками в 18 встречах. У «Крыльев Советов» 17 набранных очков. Самарцы располагаются на 12-й строчке.
