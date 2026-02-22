Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: с «Эвертоном» всегда было непросто играть на выезде

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о предстоящем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча состоится 23 февраля.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команды Дэвида Мойеса очень сложны для соперников, он очень хороший тренер, у него внушительный опыт, этот специалист знает, что нужно для успеха в этой лиге. Это новый вызов для нас, понимаете? Поэтому мы с нетерпением ждём этой игры. Думаю, было достаточно времени, чтобы к ней подготовиться. Так что да, это потребует больших усилий.

Понимаю, у «Эвертона» сейчас новый стадион, но исторически с этой командой всегда было непросто играть на выезде из-за атмосферы, которую создают болельщики. Пожалуй, это всегда был один из самых сложных выездных матчей, в которых мне приходилось играть.

Полагаю, нам есть над чем поработать, но у нас есть хорошая база и хороший фундамент для движения вперёд, а также командный дух. Поэтому в понедельник вечером мы должны будем использовать всё это», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

