Главная Футбол Новости

«Один из самых профессиональных игроков, с которыми я работал». Анчелотти — о Роналду

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Один из самых профессиональных игроков, с которыми я работал. Однажды он сказал мне: «Слишком много воды убивает растение». Футбол требует огромных физических нагрузок, но нужно заботиться о восстановлении. Многие травмы возникают из-за чрезмерного износа», — приводит слова Анчелотти Cadena Ser.

Анчелотти тренировал мадридский «Реал», когда за клуб выступал Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Аль-Наср» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отметился тремя результативными передачами.

