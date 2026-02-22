«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Спенс, Симонс, Грей, Галлахер, Сарр, Пальинья, Коло Муани, Биссума.

«Арсенал»: Райя, Магальяйнс, Тимбер, Салиба, Инкапье, Субименди, Райс, Троссард, Эзе, Дьёкереш, Сака.

На данный момент «Арсенал» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.