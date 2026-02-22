Гол Мак Аллистера помог «Ливерпулю» переиграть «Ноттингем Форест» в 27-м туре АПЛ

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу гостей. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Манчестера (Англия).

На 89-й минуте игрок гостей Алексис Мак Аллистер забил гол, но взятие ворот отменили после просмотра VAR. На 90+7-й Мак Аллистер смог отметиться взятием ворот.

После этой игры «Ливерпуль» с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблицу высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «лесники» 1 марта на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион», «красные» 28 февраля примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».