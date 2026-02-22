Набабкин: у ЦСКА есть всё для борьбы за трофеи

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перед стартом весенней части сезона высказался о шансах московского клуба выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— ЦСКА созрел для борьбы за трофеи?

— Почему нет? Думаю, что всё для этого есть, в клубе всё для этого делают. Всё будет зависеть только от второй половины сезона, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Выше армейцев в таблице располагается «Локомотив» (37 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39) и «Краснодар» (40).