Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Набабкин: у ЦСКА есть всё для борьбы за трофеи

Набабкин: у ЦСКА есть всё для борьбы за трофеи
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перед стартом весенней части сезона высказался о шансах московского клуба выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— ЦСКА созрел для борьбы за трофеи?
— Почему нет? Думаю, что всё для этого есть, в клубе всё для этого делают. Всё будет зависеть только от второй половины сезона, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Выше армейцев в таблице располагается «Локомотив» (37 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39) и «Краснодар» (40).

