«Кристал Пэлас» одолел «Вулверхэмптон» в 27-м туре АПЛ благодаря голу в концовке матча

Завершён матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Кирк.

На 61-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Ладислав Крейчи. На 90-й минуте гол забил Эванн Гессан.

После этой игры «Кристал Пэлас» с 35 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с 10 очками замыкает таблицу.

В следующем туре «стекольщики» 1 марта на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед», «волки» 27 февраля примут «Астон Виллу».