Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Стало известно, что партнёры по «Реалу» советовали Мбаппе во время матча с «Осасуной» — MD

Партнёры по мадридскому «Реалу» были недовольны игрой нападающего Килиана Мбаппе во время матча 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Осасуне» со счётом 1:2. Полузащитник Арда Гюлер и вингер Винисиус Жуниор советовали форварду не смещаться на фланги и не отходить в полузащиту, чтобы получать мяч, сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

Мбаппе стал одним из самых критикуемых игроков мадридского клуба после поражения. Француз не забил во втором матче подряд.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».

Фото
Фото: реакция Винисиуса на провокации болельщиков во время матча «Реала» с «Осасуной»
