Стало известно, что партнёры по «Реалу» советовали Мбаппе во время матча с «Осасуной» — MD

Партнёры по мадридскому «Реалу» были недовольны игрой нападающего Килиана Мбаппе во время матча 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Осасуне» со счётом 1:2. Полузащитник Арда Гюлер и вингер Винисиус Жуниор советовали форварду не смещаться на фланги и не отходить в полузащиту, чтобы получать мяч, сообщает Mundo Deportivo.

Мбаппе стал одним из самых критикуемых игроков мадридского клуба после поражения. Француз не забил во втором матче подряд.

После 25 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» располагается на девятой строчке, у команды в активе 33 очка.

В следующем туре «Реал» на своём поле сыграет с «Хетафе» 2 марта, а «Осасуна» на день раньше на выезде встретится с «Валенсией».