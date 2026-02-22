«Наполи» проиграл «Аталанте» в 26-м туре Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Аталантой» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Киффи. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник гостей Сэм Бёкема на 18-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич сравнял счёт. На 81-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич вывел свою команду вперёд.

На данный момент у «Наполи» 50 очков. После 26 матчей команда Антонио Конте занимает третье место в Серии А. «Аталанта» с 45 очками располагается на седьмой строчке.