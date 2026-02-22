Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Эзе вывел «канониров» вперёд на 32-й минуте

«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Эзе вывел «канониров» вперёд на 32-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 1:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Перерыв
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'    

На 32-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

На данный момент «Арсенал» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Арсенал» снова упустит чемпионство? Как он делал это раньше
«Арсенал» снова упустит чемпионство? Как он делал это раньше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android