В Испании оценили шансы Моуринью возглавить «Реал» после расистского инцидента — AS

В Испании оценили шансы главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью возглавить мадридский «Реал» после расистского инцидента, случившегося в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальским клубом и «сливочными», сообщает AS.

Шансы специалиста возглавить мадридский клуб и без того были довольно малы, но теперь, как сообщается, таких шансов нет. Значительная часть болельщиков «Реала», а также некоторые сотрудники клуба, недовольны поведением португальского тренера после матча Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил жёлтую карточку на 50-й минуте встречи после празднования своего гола танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики», провоцировал португальских болельщиков. Во втором тайме игру приостановили после того, как Винисиус обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной.

После матча Моуринью подвергся резкой критике за то, что полностью переложил ответственность за инцидент на Винисиуса.