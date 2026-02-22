Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В Испании оценили шансы Моуринью возглавить «Реал» после расистского инцидента — AS

В Испании оценили шансы Моуринью возглавить «Реал» после расистского инцидента — AS
Комментарии

В Испании оценили шансы главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью возглавить мадридский «Реал» после расистского инцидента, случившегося в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальским клубом и «сливочными», сообщает AS.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Шансы специалиста возглавить мадридский клуб и без того были довольно малы, но теперь, как сообщается, таких шансов нет. Значительная часть болельщиков «Реала», а также некоторые сотрудники клуба, недовольны поведением португальского тренера после матча Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил жёлтую карточку на 50-й минуте встречи после празднования своего гола танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики», провоцировал португальских болельщиков. Во втором тайме игру приостановили после того, как Винисиус обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной.

После матча Моуринью подвергся резкой критике за то, что полностью переложил ответственность за инцидент на Винисиуса.

«Жозе совершил ошибку». Компани в критической форме высказался о Моуринью
