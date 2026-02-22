«Интер» согласовал контракт с Аканджи. Защитника «Ман Сити» выкупят за € 15 млн — Скира

«Интер» согласовал контракт с защитником «Манчестер Сити» Мануэлем Аканджи, выступающим в аренде в миланском клубе. Игрока выкупят за € 15 млн. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации журналиста, в контракте футболиста прописан обязательный выкуп в случае чемпионства «Интера», при этом чёрно-синие оформят переход защитника, даже если этого не произойдет. По новому соглашению швейцарский игрок обороны будет выступать за команду до конца сезона-2027/2028 с зарплатой € 3,75 млн в год.

В нынешнем сезоне Аканджи провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.