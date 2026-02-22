Скидки
Футбол Новости

Гончаренко назвал цель посещения матча ЦСКА на сборах и армейцев, с которыми общается

Главный тренер сборной Белоруссии Виктор Гончаренко назвал цель посещения товарищеского матча ЦСКА с «Локомотивом» (3:2), а также армейцев, с которыми поддерживает общение.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    

«На данный момент тут [в ОАЭ] много белорусских футболистов играет, поэтому с удовольствием приехал посмотреть на игроков и футбол в целом. Тем более тут всё знакомо.

Поддерживаем отношения с Ваней [Обляковым], Игорем [Акинфеевым], Роман Юрьевич Бабаев тоже на связи очень часто», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе ЦСКА.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016-го по 2021-й. С командой он выигрывал серебряные медали чемпионата России и Суперкубок страны. Также специалист работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре». 6 января Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси.

