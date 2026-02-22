Эдуард Сперцян высказался в день рождения «Краснодара»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в честь дня рождения чёрно-зелёных. С момента основания клуба прошло ровно 18 лет.

«Родному клубу сегодня 18 лет. С большой гордостью могу сказать, что вот уже 16 лет являюсь частью этой большой истории. Сколько эмоций, сил, работы, преград, которые делали нас только сильнее. И всё это привело к большой общей мечте, которая стала реальностью.

Спасибо, дорогой клуб, за доверие, за опыт, за возможность расти и становиться сильнее. Руководству, всем сотрудникам, партнёрам по команде и болельщикам. Дальше — больше. С днём рождения, «быки!» – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Эдуард Сперцян является воспитанником краснодарского клуба. За главную команду «быков» армянский полузащитник провёл 168 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 45 результативных передач.