Полузащитник «ПСЖ» Дро Фернандес: я ожидал, что уровень Лиги 1 будет ниже
Полузащитник Дро Фернандес, перешедший в январе из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», оценил уровень французской Лиги 1. Футболист принял участие в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (3:0), выйдя в стартовом составе.
Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3' 2:0 Баркола – 45+3' 3:0 Рамуш – 77'
«По правде сказать, я ожидал, что уровень Лиги 1 будет ниже. Соперники очень сильны. Мне предстоит потрудиться, чтобы стать лучше. Чувствую себя хорошо, всё идёт своим чередом. Я пришёл сюда, чтобы получить игровое время и найти свой ритм. Я очень доволен победой», — приводит слова Фернандеса Tribal Football.
На данный момент «Пари Сен-Жермен» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.
