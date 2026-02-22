Скидки
Полузащитник «ПСЖ» Дро Фернандес: я ожидал, что уровень Лиги 1 будет ниже

Комментарии

Полузащитник Дро Фернандес, перешедший в январе из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен», оценил уровень французской Лиги 1. Футболист принял участие в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (3:0), выйдя в стартовом составе.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

«По правде сказать, я ожидал, что уровень Лиги 1 будет ниже. Соперники очень сильны. Мне предстоит потрудиться, чтобы стать лучше. Чувствую себя хорошо, всё идёт своим чередом. Я пришёл сюда, чтобы получить игровое время и найти свой ритм. Я очень доволен победой», — приводит слова Фернандеса Tribal Football.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

