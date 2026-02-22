Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шеффилд Уэнсдей» вылетел из Чемпионшипа за 13 туров до конца сезона — это антирекорд

«Шеффилд Уэнсдей» вылетел из Чемпионшипа за 13 туров до конца сезона — это антирекорд
Комментарии

«Шеффилд Уэнсдей» со счётом 1:2 уступил «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Чемпионшипа и досрочно покинул второй дивизион английского первенства.

Англия — Чемпионшип . 33-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
1:0 Бэмфорд – 2'     2:0 Барроуз – 19'     2:1 Макнейлл – 53'    
Удаления: Филлипс – 49' / Отегбайо – 90'

Ранее «совы» были лишены 18 очков за многочисленные нарушения регламента лиги, касающиеся финансовых обязательств. На данный момент у команды -7 очков, она потеряла математические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе. Стоит отметить, что «Шеффилд Уэнсдей» вылетел за 13 туров до конца сезона, что является антирекордом для английской футбольной лиги, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

«Шеффилд Уэнсдей» является четырёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка Англии, а также победителем Кубка лиги.

Материалы по теме
Энцо Фернандес — о Лэмпарде: он был исключительным игроком и легендой «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android