«Шеффилд Уэнсдей» вылетел из Чемпионшипа за 13 туров до конца сезона — это антирекорд

«Шеффилд Уэнсдей» со счётом 1:2 уступил «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Чемпионшипа и досрочно покинул второй дивизион английского первенства.

Ранее «совы» были лишены 18 очков за многочисленные нарушения регламента лиги, касающиеся финансовых обязательств. На данный момент у команды -7 очков, она потеряла математические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе. Стоит отметить, что «Шеффилд Уэнсдей» вылетел за 13 туров до конца сезона, что является антирекордом для английской футбольной лиги, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

«Шеффилд Уэнсдей» является четырёхкратным чемпионом Англии, трёхкратным победителем Кубка Англии, а также победителем Кубка лиги.