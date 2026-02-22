Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Ювентусе» примут решение о будущем Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр

В «Ювентусе» примут решение о будущем Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр
Комментарии

В «Ювентусе» примут решение о будущем главного тренера команды Лучано Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Туринцам предстоит встретиться с «Галатасараем» в Лиге чемпионов и «Ромой» в Серии А. Матчи пройдут 25 февраля и 1 марта.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, от итогов следующих матчей также зависит работа генерального директора клуба Дамьена Комолли. Отмечается, что руководство «зебр» рассчитывает на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чтобы выправить финансовое положение команды.

Напомним, «Ювентус» не одерживает побед в пяти матчах подряд. В первой игре с «Галатасараем» команда Спаллетти уступила со счётом 2:5. В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Рома» располагается на четвёртой строчке с 47 очками.

