В «Ювентусе» примут решение о будущем Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр

В «Ювентусе» примут решение о будущем главного тренера команды Лучано Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Туринцам предстоит встретиться с «Галатасараем» в Лиге чемпионов и «Ромой» в Серии А. Матчи пройдут 25 февраля и 1 марта.

По информации издания, от итогов следующих матчей также зависит работа генерального директора клуба Дамьена Комолли. Отмечается, что руководство «зебр» рассчитывает на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чтобы выправить финансовое положение команды.

Напомним, «Ювентус» не одерживает побед в пяти матчах подряд. В первой игре с «Галатасараем» команда Спаллетти уступила со счётом 2:5. В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место, набрав 46 очков. «Рома» располагается на четвёртой строчке с 47 очками.