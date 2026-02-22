Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Леванте, результат матча 22 февраля 2026, счёт 3:0, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» разгромила «Леванте» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» и «Леванте». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Берналь – 4'     2:0 Ф. де Йонг – 32'     3:0 Лопес – 81'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Барселоны» Марк Берналь на четвёртой минуте. На 32-й минуте Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых, а на 81-й минуте Фермин Лопес забил третий мяч в ворота «Леванте», установив окончательный счёт в игре — 3:0.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Леванте» располагается на предпоследней, 19-й строчке, у команды в активе 18 очков.

В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Вильярреалом» 28 февраля, а «Леванте» на день раньше встретится с «Алавесом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
