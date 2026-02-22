«ПСЖ» согласовал продление контракта с Жоау Невешем — Романо

«ПСЖ» согласовал продление контракта с 21-летним португальским полузащитником Жоау Невешем, сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Новый трудовой договор с футболистом предусматривает улучшенные финансовые условия и будет заключён до июня 2030 года.

Жоау Невеш перешёл в парижский клуб из португальской «Бенфики» летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость португальца составляет € 110 млн.