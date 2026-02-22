Скидки
Футбол

Арне Слот критически высказался об игре «Ливерпуля» после победы над «Ноттингем Форест»

Арне Слот критически высказался об игре «Ливерпуля» после победы над «Ноттингем Форест»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Игра закончилась победой мерсисайдцев благодаря голу на 90+7-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мак Аллистер – 90+7'    

«Всё решили мелкие детали. В первом тайме нам было очень тяжело. Нам повезло забить в добавленное время. В первом тайме единственное, что мне понравилось — это то, как мы оборонялись в своей штрафной. Во втором тайме показали другую игру. Мы попытались добавить свежести на флангах, выпустили вингеров, это привело к нашему первому отменённому голу. Гомес исполнил длинный вброс из аута.

В этом сезоне я видел, как мы обороняемся в своей штрафной ещё хуже. Возможно, это связано с качеством игры «Фореста». Я удивлён их текущему месту в таблице. Мы не позволили создать много по-настоящему опасных моментов, но слишком часто теряли мяч», — приводит слова Слота BBC.

После этой игры «Ливерпуль» с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 17-й строчке.

