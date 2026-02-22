Арне Слот критически высказался об игре «Ливерпуля» после победы над «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест». Игра закончилась победой мерсисайдцев благодаря голу на 90+7-й минуте.

«Всё решили мелкие детали. В первом тайме нам было очень тяжело. Нам повезло забить в добавленное время. В первом тайме единственное, что мне понравилось — это то, как мы оборонялись в своей штрафной. Во втором тайме показали другую игру. Мы попытались добавить свежести на флангах, выпустили вингеров, это привело к нашему первому отменённому голу. Гомес исполнил длинный вброс из аута.

В этом сезоне я видел, как мы обороняемся в своей штрафной ещё хуже. Возможно, это связано с качеством игры «Фореста». Я удивлён их текущему месту в таблице. Мы не позволили создать много по-настоящему опасных моментов, но слишком часто теряли мяч», — приводит слова Слота BBC.

После этой игры «Ливерпуль» с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 27 очками располагается на 17-й строчке.