«Смешанные чувства». Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер — о победе над «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер высказался о победе своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:0). Футболист забил гол в этой игре, ещё один мяч игрока был отменён после просмотра VAR.

«Смешанные чувства, честно говоря. Я люблю забивать голы и побеждать, в этом плане день был хорош. С другой стороны, не могу сказать, что мы играли так уж хорошо. Нам нужно поработать ещё над многим, но всегда здорово, когда побеждаешь.

Верил ли я, что у «Ливерпуля» будет ещё один шанс после того, как мой гол отменили? Думал, что у меня возникнет момент ещё до вбрасывания мяча в игру. Я сказал Уго Экитике, что это наша цель. Не знал, когда именно этот момент возникнет, но рад, что у меня появился ещё один шанс, которым воспользовался.

Нам нужно проанализировать игру в течение редели, но первый тайм был совсем неважным. Выбор позиции, интенсивность, прессинг — везде были трудности. Возможно, мы неплохо оборонялись, поскольку смогли нейтрализовать ряд моментов. Но сама игра в нашем исполнении была не лучшей и не соответствовала нашим стандартам. Не могу сказать, что во втором мы проявили себя гораздо более убедительно, но немного лучше. У нас были шансы, самое главное, что мы выиграли матч, — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт мерсисайдцев.