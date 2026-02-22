Скидки
Хлусевич и Абдулкадыров провели первую тренировку в «Ахмате»

Хлусевич и Абдулкадыров провели первую тренировку в «Ахмате»
Защитники московских «Спартака» и ЦСКА Даниил Хлусевич и Джамалутдин Абдулкадыров провели первую тренировку в «Ахмате». Оба футболиста выступают за грозненский клуб в аренде до конца нынешнего сезона.

Фотографии можно посмотреть в телеграм-канале «Ахмата».

Даниил Хлусевич принадлежит «Спартаку» с января 2022 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей и одна голевая передача за красно-белых во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.

Джамалутдин Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. Защитник выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

