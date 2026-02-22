Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал любимый футбольный клуб из топ-5 лиг.

«Любимый клуб из топ-5 лиг — «Реал» Мадрид», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста две встречи в Кубке России и одна игра в Суперкубке, в которых он отметился забитым мячом и результативной передачей.