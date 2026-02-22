«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал»: Эзе оформил дубль на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра выступает Питер Бэнкс. На данный момент счёт 3:1 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Эберечи Эзе оформил дубль. Ранее, на 32-й минуте, Эзе открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 34-й минуте Рандаль Коло Муани забил ответный мяч. На 47-й минуте Виктор Дьёкереш забил второй мяч гостей.

На данный момент «Арсенал» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».