Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тоттенхэм Хотспур — Арсенал, результат матча 22 февраля 2026, счёт 1:4, 27-й тур АПЛ 2025/2026

Дубли Эзе и Дьёкереша помогли «Арсеналу» победить «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра выступил Питер Бэнкс.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

На 32-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 34-й минуте Рандаль Коло Муани забил ответный мяч. На 47-й минуте Виктор Дьёкереш забил второй мяч гостей. На 60-й минуте Эзе оформил дубль. На 90+5-й минуте Дьёкереш также отметился дублем.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
