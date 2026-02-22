Дубли Эзе и Дьёкереша помогли «Арсеналу» победить «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре АПЛ

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра выступил Питер Бэнкс.

На 32-й минуте Эберечи Эзе открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 34-й минуте Рандаль Коло Муани забил ответный мяч. На 47-й минуте Виктор Дьёкереш забил второй мяч гостей. На 60-й минуте Эзе оформил дубль. На 90+5-й минуте Дьёкереш также отметился дублем.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом», «канониры» в тот же день примут «Челси».