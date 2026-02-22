Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил «Краснодар» с днём рождения и подробно вспомнил свою карьеру в клубе. С момента основания команды прошло ровно 18 лет.

«Сегодня день рождения у моего родного клуба — чемпиона страны.

Я убеждён: если бы не ФК «Краснодар», я бы никогда не начал заниматься футболом. Спасибо за то, что показали мне лучшую игру на Земле и научили в неё играть.

Мой футбольный путь начался на тренировочной базе «Четук», где сейчас располагается база главной команды. Первый год тренировок как вратаря прошёл именно там. И, что интересно, мне даже не дали шанса попробовать себя на другой позиции, ведь со второй тренировки я уже узнавал, каково это играть руками в игре, где принято бить по мячу.

Шло время. Рос я — рос и клуб. Помню поездки на стадион «Труд». Почему-то особенно врезался в память момент, как Денис Пчелинцев при счёте 1:0 в нашу пользу два или три раза специально выбивал мяч в аут, как мне казалось, просто потому что ему было весело наблюдать за попытками соперника сравнять счёт. Не знаю, насколько это правда, но то, что такое воспоминание живёт в моей голове, — точно.

Затем я помню моё заселение в академию. Смена обычной гимназии на школу-интернат, где учатся только футболисты. Это был поворотный момент в моей жизни. Тогда мы с родителями приняли решение попробовать добиться успеха в профессиональном спорте. Ради этого шанса мне пришлось уехать из родительского дома.

Помню поездки на стадион «Кубань» и дерби с одноимённым клубом. Как само собой появлялось неприятие к жёлто-зелёному сектору. И, кстати, было за что, кричалки про «Магнит» до сих пор помню. Помню также, как опасался фанатов соперника, будучи с ног до головы в чёрно-зелёной форме.

Помню начало своей профессиональной карьеры — первый матч и пропущенный гол между ног. Не из-за ошибки, но всё равно неприятно. Помню квалификацию еврокубков, Лигу Европы, а вскоре и Лигу чемпионов.

Я счастлив и горд быть частью такого насыщенного, интересного и по-настоящему родного пути. И рад, что, хоть уже и без меня, но клуб наконец-то пришёл к своему первому чемпионству! Очень надеюсь, что история моей домашней команды будет идти только вверх. Приятно называть родной клуб действующим чемпионом страны — пусть так и продолжается. С днём рождения, мой отчий дом. С днём рождения, футбольный клуб «Краснодар», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов выступал за «Краснодар» с 2017 по 2024 год. Голкипер провёл за клуб 147 матчей в чемпионате России и 11 игр в Кубке страны.