«Важно вернуться на первое место». Флик — после победы «Барселоны» над «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура испанской Ла Лиги над «Леванте» (3:0).

«Было очень важно забить в самом начале. Это придало нам уверенности. С каждой минутой мы играли всё лучше и заслужили победу.

Когда играешь против команды с низким оборонительным блоком, полузащитникам необходимо подключаться к атакам и искать решения на левом фланге. Играть именно так было важно.

Мы вернули себе лидерство. Важно вернуться на первое место, но до конца чемпионата ещё много матчей. Рад, что хорошо сыграли, это то, что я хочу видеть от команды. Не всё было идеально. Но мы закончили со счётом 3:0, три очка — это самое главное», — приводит слова Флика Marca.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко. «Леванте» располагается на предпоследней, 19-й строчке, у команды в активе 18 очков.