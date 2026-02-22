Скидки
Главная Футбол Новости

Лофтус-Чик травмировал шею в матче «Милана» с «Пармой». Игрок покинул поле на носилках

Комментарии

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил повреждение шеи в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Пармой». Англичанин не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли врачи. На данный момент счёт в матче 0:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Парма
Парма
0:1 Тройло – 80'    

Полузащитник «россонери» столкнулся с вратарём команды гостей Эдоардо Корви на восьмой минуте встречи. Футболист не смог подняться самостоятельно, на 11-й минуте он покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Вместо Лофтус-Чика на поле вышел Ардон Яшари.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. При этом чёрно-синие уже провели на одну встречу больше.

Комментарии
