Лофтус-Чик травмировал шею в матче «Милана» с «Пармой». Игрок покинул поле на носилках

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик получил повреждение шеи в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Пармой». Англичанин не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли врачи. На данный момент счёт в матче 0:0.

Полузащитник «россонери» столкнулся с вратарём команды гостей Эдоардо Корви на восьмой минуте встречи. Футболист не смог подняться самостоятельно, на 11-й минуте он покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Вместо Лофтус-Чика на поле вышел Ардон Яшари.

На данный момент «Милан» набрал 54 очка. После 25 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков. При этом чёрно-синие уже провели на одну встречу больше.