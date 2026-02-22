«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы за девять матчей АПЛ в 2026 году
Поделиться
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «шпоры» не смогли победить ни в одном из девяти матчей чемпионата Англии в 2026 году.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32' 1:1 Коло Муани – 34' 1:2 Дьёкереш – 47' 1:3 Эзе – 61' 1:4 Дьёкереш – 90+4'
Ранее «Тоттенхэм» не смог обыграть «Брентфорд» (0:0), «Сандерленд» (1:1), «Бёрнли» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2). Кроме того, лондонский клуб уступил «Борнмуту» (2:3), «Вест Хэму» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2).
После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:34
-
20:24
-
20:16
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:44
-
18:38