Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы за девять матчей АПЛ в 2026 году

«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы за девять матчей АПЛ в 2026 году
Комментарии

«Тоттенхэм» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «шпоры» не смогли победить ни в одном из девяти матчей чемпионата Англии в 2026 году.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

Ранее «Тоттенхэм» не смог обыграть «Брентфорд» (0:0), «Сандерленд» (1:1), «Бёрнли» (2:2) и «Манчестер Сити» (2:2). Кроме того, лондонский клуб уступил «Борнмуту» (2:3), «Вест Хэму» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «шпоры» 1 марта на выезде встретятся с «Фулхэмом».

