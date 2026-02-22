Болельщики устроили файер-шоу и подожгли трибуну на матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»

Болельщики белградской «Црвены Звезды» активно поддерживали команду в матче 24-го тура чемпионата Сербии с «Партизаном» (3:0) и устроили файер-шоу. В ответ фанаты «Партизана» устроили своё пиротехническое представление, что привело к возгоранию кресел на гостевой трибуне.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На 56-й главный арбитр Павле Илич остановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики «Партизана». Пауза в игре составила около 10 минут.
После 24 туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» Деяна Станковича набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке.
- 22 февраля 2026
-
22:06
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:18
-
21:06
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:34
-
20:24
-
20:16
-
20:14
-
20:08
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:15
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:44
-
18:38