Болельщики устроили файер-шоу и подожгли трибуну на матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»

Болельщики белградской «Црвены Звезды» активно поддерживали команду в матче 24-го тура чемпионата Сербии с «Партизаном» (3:0) и устроили файер-шоу. В ответ фанаты «Партизана» устроили своё пиротехническое представление, что привело к возгоранию кресел на гостевой трибуне.

Фото: Кадр из трансляции

На 56-й главный арбитр Павле Илич остановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики «Партизана». Пауза в игре составила около 10 минут.

После 24 туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» Деяна Станковича набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке.