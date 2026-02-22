Скидки
Футбол

Болельщики устроили файер-шоу и подожгли трибуну на матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»

Болельщики белградской «Црвены Звезды» активно поддерживали команду в матче 24-го тура чемпионата Сербии с «Партизаном» (3:0) и устроили файер-шоу. В ответ фанаты «Партизана» устроили своё пиротехническое представление, что привело к возгоранию кресел на гостевой трибуне.

Сербия — Суперлига . 24-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0 Костов – 45+5'     2:0 Арнаутович – 56'     3:0 Катаи – 77'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 56-й главный арбитр Павле Илич остановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики «Партизана». Пауза в игре составила около 10 минут.

После 24 туров чемпионата Сербии «Црвена Звезда» Деяна Станковича набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке.

