Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Арсенал» не проиграл «Тоттенхэм Хотспур» в восьмом матче подряд

Комментарии

«Арсенал» со счётом 4:1 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» не проигрывают «шпорам» уже на протяжении восьми встреч подряд.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

В сезоне-2022/2023 «Арсенал» одержал две победы в данном противостоянии — 3:1 и 2:0. В кампании-2023/2024 «канониры» сыграли со «шпорами» вничью (2:2), а во втором круге одержали победу (3:2). В прошлом сезоне команда Микеля Артеты добилась двух побед — 1:0 и 2:1, в текущей кампании «канониры» дважды выиграли со счётом 4:1.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.

Дубли Эзе и Дьёкереша помогли «Арсеналу» победить «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре АПЛ
