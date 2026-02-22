«Арсенал» не проиграл «Тоттенхэм Хотспур» в восьмом матче подряд

«Арсенал» со счётом 4:1 переиграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» не проигрывают «шпорам» уже на протяжении восьми встреч подряд.

В сезоне-2022/2023 «Арсенал» одержал две победы в данном противостоянии — 3:1 и 2:0. В кампании-2023/2024 «канониры» сыграли со «шпорами» вничью (2:2), а во втором круге одержали победу (3:2). В прошлом сезоне команда Микеля Артеты добилась двух побед — 1:0 и 2:1, в текущей кампании «канониры» дважды выиграли со счётом 4:1.

После этой игры «Арсенал» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками находится на 16-м месте.